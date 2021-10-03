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Дублеры ФК "Тюмень" сыграли вничью с лидером чемпионата

Спорт, 09:30 03 октября 2021

ФК "Тюмень" | Фото: ФК "Тюмень"

Дублеры ФК "Тюмень" сорвали намечавшийся праздник в Магнитогорске. В случае победы над сибиряками "Металлург-Магнитогорск" имел шансы досрочно занять первое место в региональном первенстве страны по футболу среди команд третьего дивизиона, сообщает пресс-служба тюменского клуба.

На 28 минуте гости вышли вперед – после паса Артема Докучаева гол забил Кирилл Овечкин. Отыгрались хозяева на 83 минуте, точный удар нанес Илья Севастьянов – 1:1. До конца матча счет не изменился.

"Металлург-Магнитогорск" остался на первом месте, набрав 66 очков. Следом расположились ильинский "Ильпар" (59) и "Металлург" из Аши (58). Тюменцы – четвёртые (44). Следующий матч в этом турнире они проведут дома 6 октября против команды "Челябинск-М".

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