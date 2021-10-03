В Тобольске прошло первое бердинг-ралли

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Более 50 человек из 14 команд приняли участие в первом бердинг-ралли в Тобольске.

В соревнованиях приняли участие как фотолюбители, так и начинающие орнитологи. Несколько команд сформировали учащиеся и педагоги школ Тобольска и Тобольского района. Специально для участие в ралли приехала и команда из Тюмени.

"Я люблю фотографировать птиц, а моя работа связана с автомобилями. Когда узнал, что можно это совместить, то одним из первых подал заявку. Тем более, в таком мероприятии ни разу не участвовал", - рассказал тюменец Владимир Маджестик.

Командам предстояло проехать по специальному маршруту на автомобилях и сфотографировать как можно больше видов птиц. Старт был дан у ротонды на Троицком мысы. Уже здесь участники могли зафиксировать несколько птиц. Перед самым стартом над ними пролетела стая лебедей-кликунов.

"Мы только собираемся начать ралли, а над нами целая выставка птиц. Наше мероприятие дает возможность бросить прощальный привет птицам летящим на юг. Бердинг позволяет не просто побывать на природе, но и узнать что-то новое о птицах, восхититься их красотой и голосами", - подчеркнул научный сотрудник группы экологии живых организмов Тобольской комплексной научной станции Уральского отделения РАН Юрий Тюлькин.

Участникам бердинг-ралли за девять часов нужно было пройти 140-километровый маршрут и отметиться на четырех контрольных точках: с. Верхние Аремзяны и Абалак, в пойме Иртыша возле д. Вахрушева и на Панином Бугре. Всего в предложенном организаторами чек-листе насчитывалось более 70 возможных видов птиц. За каждый сфотографированный вид можно было получить от трех до шести баллов. Выше других ценились представители Красной книги: орлан-белохвост, серый сорокопут.

"Над Тобольском проходит центральный пролетный путь. Птицы летят из Казахстана вдоль больших водных артерий, - рассказал директор некоммерческого партнерства "Птицы и Люди" Юлия Горелова. - Одна из задач бердинг-ралли - привлечение внимания к перелетным птицам. В ходе миграции они испытывают массу трудностей, в том числе преодолевают препятствия созданные человеком. До 80 процентов птиц гибнет при перелете".

Полевой этап ралли завершился, теперь всем участникам соревнований предстоит правильно определить птиц по фотографиям и заполнить специальный чек-лист. Его нужно до 5 октября отправить челнам жюри, которые определят победителей и призеров.

Бердинг-ралли прошло в рамках проекта "Территория чибисов" программы социальных инвестиций "Формула хороших дел" при поддержке Тюменского областного отделения Русского географического общества и некоммерческого партнерства "Птицы и Люди".

Евгений Новоселов