В Минпросвещения рассказали, что не планируют закрывать школы на карантин

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Среди российских школ менее 0,1% находятся на карантине. Заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов, сообщает РИА Новости.

"У нас в общей численности школ менее 0,1% по тем или иным причинам на карантине. Мы не предполагаем закрытия школ, только в случае крайней необходимости, если объективно существует ситуация. Какого-то закрытия или массового локдауна не предполагаем", - заявил Кравцов.