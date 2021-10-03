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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

В Минпросвещения рассказали, что не планируют закрывать школы на карантин

Общество, 16:45 03 октября 2021

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Среди российских школ менее 0,1% находятся на карантине. Заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов, сообщает РИА Новости.

"У нас в общей численности школ менее 0,1% по тем или иным причинам на карантине. Мы не предполагаем закрытия школ, только в случае крайней необходимости, если объективно существует ситуация. Какого-то закрытия или массового локдауна не предполагаем", - заявил Кравцов.

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