Кофейню, мастерскую и галерею предлагают открыть в гостином дворе XIX века в Тобольске

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия"

Как использовать здание бывшего гостиного двора на Базарной площади после его реконструкции, обсудили краеведы, общественники, предприниматели и представители администрации Тобольска на форсайт-сессии. Предложения по наполнению здания, построенного в 1878–1880 годах, учтут в плане его реставрации.

Представители местного отделения Торгово-промышленной палаты Тюменской области сообщили, что готовы организовать в объекте культурного наследия мастер-классы по приготовлению исконно сибирской кухни или изготавливать там сувениры, куклы, резать кость. Директор Тобольского представительства ТПП ТО Марина Родионова считает, что в здании можно разместить кофейню в стилистике Тобольской губернии XIX века. Представитель Общественной палаты Тобольска Василий Кожедуб отметил, что сейчас городу не хватает галереи, где могли бы выставляться местные художники и ремесленники, сообщает администрация Тобольска.

Обсуждения судьбы объекта культурного наследия "Новый Гостиный двор" по адресу улица Базарная площадь, 11 продолжатся.

Напомним, памятнику архитектуры, расположенному в подгорной части Тобольска, планируют вернуть исторический облик. Выполнение проектных и изыскательских работ по сохранению объекта культурного наследия будет завершено к сентябрю 2022 года. Финансирование работ осуществляется за счет средств областного бюджета в рамках государственной программы "Сохранение и использование объектов культурного наследия". Цена контракта, заключенного с подрядчиком, составила 8,7 млн рублей.

Гостиный двор в Тобольске был выстроен во второй половине XIX века на средства городского общества. Является наиболее хорошо сохранившимся в городе образцом торгово-промышленной архитектуры. Включен в единый государственный реестр объектов культурного наследия РФ.