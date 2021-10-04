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В Тюмени у 23 школ установили контрольно-пропускные пункты

Общество, 13:20 04 октября 2021

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

32 школы и один детский сад в Тюмени оснащают контрольно-пропускными пунктами. На 23 объектах работы уже завершены, на остальных будут закончены до конца 2021 года. Об этом журналисту "Тюменской линии" сообщили в департаменте образования администрации Тюмени.

"КПП устанавливаются на объектах первой категории опасности с одновременным пребыванием людей от 1100 человек и стоимостью ущерба в случае террористического акта более 300 миллионов рублей. На оснащение 33 учреждений в бюджет было заложено финансирование в объеме 16,2 миллионов рублей", - сообщили в департаменте образования.

По словам экспертов, в школах города, которые сейчас находятся в стадии строительства, КПП устанавливает застройщик.

Татьяна Ковалева

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# безопасность , школа

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