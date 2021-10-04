Промышленный технопарк создадут в Тюмени на базе завода "ДСК-500"

| Фото: tyumen-city.ru | Фото: tyumen-city.ru

Промышленный технопарк планируется создать в жилом районе Тура Тюмени на базе бывшего завода "ДСК-500". В обсуждении проекта с представителями Агентства инфраструктурного развития Тюменской области принял участие глава города Руслан Кухарук.

По информации администрации Тюмени, домостроительный комбинат был крупнейшим из подобных производств советского периода, рассчитанным на возведение 500 тысяч кв. м полностью укомплектованного жилья в год.

Предприятие не функционирует, но его инфраструктура осталась. По оценкам экспертов износ здания составляет не более 5%. Значит, этот объект может быть трансформирован в уникальный объект инфраструктуры, в России их меньше десятка.

Площадка позволит сочетать преимущества технологического и индустриального парка, имея под одной крышей пространства разного назначения: производственные, выставочные, деловые. Для создания проекта специалисты изучали примеры других стран.

Перед ними стоит задача как сделать так, чтобы пространства дополняли друг друга и приносили взаимную пользу соседствующим резидентам.

Работы по преобразованию территории уже начались. В начале 2021 года в бывшем здании конструкторского бюро при заводе провели ремонт. Теперь в нем уже трудятся первые резиденты. К примеру, производитель лабораторного оборудования ООО "НеоМаш". В общей сложности на территории промышленного парка планируется создать более 4 тыс. рабочих мест.

"Территория "ДСК-500" имеет большое значение для нашего города. Это производство было важно и в советское время, важно сохранить это наследие. Мы рассматриваем промышленный парк как многогранный комплекс. Место должно приносить не только экономический эффект, но и нести радость, эстетику, пользу", – отметил Руслан Кухарук.