Тюменский ансамбль "Юность Сибири" принял участие в телепроекте "Большие и маленькие"

| Фото: со страницы старшей группы ансамбля "Юность Сибири" в Instagram | Фото: со страницы старшей группы ансамбля "Юность Сибири" в Instagram

Танец старшей группы тюменского ансамбля "Юность Сибири" высоко оценило жюри проекта телеканала "Большие и маленькие", который транслируют на телеканале "Россия К". Выступление показали в эфире канала 2 октября.

Тюменки представили на сцене ойротский танец "Оойноо, кыс!" (в переводе на русский язык - "Живи, танцуй, будь, девушка"). Зрители в зале долго аплодировали после номера. Участницы коллектива рассказали ведущей и жюри о том, что ойроты — это предки древних южных алтайцев. Слушатели узнали и об элементах костюма и их значении.

Девушкам вручили диплом и памятный знак с логотипом проекта и надписью "Победитель "Большие и маленькие"".

Также была показана видеовизитка тюменских танцовщиц, в которой они рассказали о себе. "Мы старшая группа ансамбля народного танца "Юность Сибири". Занимаемся во Дворце творчества и спорта "Пионер" с юного возраста. В ансамбле мы танцуем, живем и растем", — поделились девушки на видео.

Они напомнили, что в юбилейном для коллектива 2021 году ансамблю было присвоено звание "Образцовый коллектив любительского художественного творчества". В репертуар ансамбля входят танцы, созданные на материале русской народной хореографии, сценические обработки танцев народов мира. Танцоры выступали на многих площадках, участие в проекте "Большие и маленькие", по признанию девушек, было их заветной мечтой.

Запись ойротского танца можно посмотреть на странице в Instagram коллектива.

Инна Пахомова