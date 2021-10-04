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Тюменец потратил в магазинах три тысячи рублей с чужой банковской карты

Происшествия, 17:23 04 октября 2021

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Кражу средств с банковской карты раскрыли сотрудники полиции. Молодой человек с помощью чужой карты оплатил покупки в магазинах на 3 тыс. рублей, сообщает УМВД по Тюменской области.

В дежурную часть полиции обратилась 24-летняя жительница Тюмени, потерявшая свою банковскую карту. На ее телефон стали поступать сообщения о списании денежных средств.

В торговых точках, где списывались деньги, сотрудники уголовного розыска установили, что картой пользовался парень. Вскоре был задержан 21-летний ранее судимый работник одного из тюменских предприятий.

Возбуждено уголовное дело статье "Кража".

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# кража

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