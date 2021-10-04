Прокуратура Тюменской области проведет горячую линию по отопительному сезону

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия"

Горячую линию по вопросам отопления проведет прокуратура Тюменской области 5 октября с 14 до 18 часов.

"Это вторая горячая линия с начала отопительного сезона. Она проводится для обеспечения жилищных прав граждан", - отметили в пресс-службе надзорного ведомства.

Звонки о нарушениях в этой сфере принимают по телефону 8(3452)27-04-44. Всю информацию проверят, при наличии оснований примут меры реагирования.