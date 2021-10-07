В Тюмени доноры сдали кровь и антиковидную плазму

| Фото: Тюменский ГМУ | Фото: Тюменский ГМУ

День донора на базе Областной станции переливания крови провела Тюменская региональная общественная организация "Ассоциация выпускников Тюменского ГМУ". Кровь и плазму сдали студенты-медики, врачи и представители разных профессиональных сфер, сообщает Тюменский государственный медицинский университет.

Главный организатор акции – заслуженный врач РФ, профессор Тюменского ГМУ, активист Ассоциации выпускников вуза, почетный донор России с 40-летним стажем Станислав Муравьев - призывает студентов заниматься донорством с первого курса.

"Сдача крови - полезная вещь для здоровья. Во-первых, донор должен соблюдать определенный режим: вести здоровый образ жизни, желательно не курить, не пить и правильно питаться. Я вот всю жизнь стараюсь придерживаться этого, поэтому могу и кровь сдать в любой момент, и марафон пробежать", - убежден он.

У студентов старших курсов за плечами богатый опыт донаций. Например, Денис Рахматуллин сдает кровь третий раз, активист ВОД "Волонтеры-медики" Наталья Бородина занимается донорством регулярно, она сдает плазму до восьми раз в год.

| Фото: Тюменский ГМУ | Фото: Тюменский ГМУ

То, что на станции можно сдать не только кровь, но и плазму, особенно востребовано в нынешней эпидситуации. По словам выпускницы Тюменского государственного медицинского университета, заведующей отделом комплектования донорских кадров Областной станции переливания крови Светланы Гурьевой, с увеличением активности вирусов работа станции расширяется: приходится знакомиться с новыми технологиями и методиками, отрабатывать новые системы отбора доноров. Она, как и большинство сотрудников станции, сама является активным донором, считает это делом необходимым и почетным.

"У нас на станции по-другому не бывает. Мы находимся в постоянном процессе, почти все сотрудники, у кого нет противопоказаний, все сдают кровь. В этой постоянной работе все потихоньку подходят к получению нагрудного знака "Почетный донор", - рассказала она.

Донором можно стать с 18 лет при отсутствии противопоказаний. На станцию переливания крови приходят спортсмены, студенты, неравнодушные люди. День донора в Тюмени по традиции проходит осенью и зимой. Количество участников акции доходит до 100 человек. Следующая запланирована на 27 января 2022 года.