За незаконное хранение патронов жителя Казанского района ограничили в свободе

| Фото: mvdmedia.ru | Фото: mvdmedia.ru

10 месяцев ограничения свободы получил житель Казанского района за незаконное хранение боеприпасов. Разрешение на хранение патронов мужчина не получал, сообщает пресс-служба Тюменского областного суда.

Как следует из материалов дела, у себя дома обвиняемый хранил боеприпасы к нарезному огнестрельному оружию: семь промежуточных патронов, четыре пистолетных патрона и пять спортивно-охотничьих патронов.

В суде мужчина свою вину признал и заявил ходатайство о рассмотрении дела в особом порядке, без исследования доказательств. Суд назначил ему наказание в виде ограничения свободы сроком на 10 месяцев.