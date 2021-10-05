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Дальнобойщика с марихуаной задержали на трассе Тюмень - Омск

Происшествия, 12:27 05 октября 2021

ГИБДД Тюменской области | Фото: ГИБДД Тюменской области

Дальнобойщика, перевозившего сыр из Алтайского края в Москву задержали по подозрению в хранении наркотиков на трассе Тюмень - Омск 5 октября. Как сообщает ГИБДД Тюменской области, водитель грузовика DAF заметно нервничал при разговоре с автоинспекторами.

Было принято решение о досмотре автомобиля. В кабине грузовика полицейские обнаружили вязанную зимнюю шапку, в которой лежали несколько бумажных свертков с веществом растительного происхождения. Житель Алтайского края заявил, что собрал дикорастущую коноплю для личного употребления.

Возбуждено уголовное дело по статье "Незаконное приобретение, хранение наркотических средств". Максимальная санкция статьи - лишение свободы на срок до трех лет.

ГИБДД Тюменской области | Фото: ГИБДД Тюменской области

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