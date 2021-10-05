Дополнительные опоры освещения установят в Тюмени в районе ДОКа
Установить дополнительно опоры освещения в районе ДОКа в Тюмени - решение принято в администрации города 4 октября.
Мониторинг соцсетей выявил проблему с освещением в строящемся районе ДОК. Глава города Руслан Кухарук дал поручение провести встречу с инициативной группой жителей домов. На нее пригласить представителей застройщика, управы административного округа, департамента земельных отношений и градостроительства, департамента дорожной инфраструктуры, ТОС.
"Специалисты администрации провели переговоры с застройщиком, который рассмотрит возможность установки дополнительных опор освещения. Это позволит сделать тропинку до остановки и мимо строящихся домов ярче и светлее", - сообщает администрация Тюмени.