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Дополнительные опоры освещения установят в Тюмени в районе ДОКа

Общество, 10:38 05 октября 2021

портал "Тюмень-наш дом" ВКонтакте | Фото: портал "Тюмень-наш дом" ВКонтакте

Установить дополнительно опоры освещения в районе ДОКа в Тюмени - решение принято в администрации города 4 октября.

Мониторинг соцсетей выявил проблему с освещением в строящемся районе ДОК. Глава города Руслан Кухарук дал поручение провести встречу с инициативной группой жителей домов. На нее пригласить представителей застройщика, управы административного округа, департамента земельных отношений и градостроительства, департамента дорожной инфраструктуры, ТОС.

"Специалисты администрации провели переговоры с застройщиком, который рассмотрит возможность установки дополнительных опор освещения. Это позволит сделать тропинку до остановки и мимо строящихся домов ярче и светлее", - сообщает администрация Тюмени.

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# освещение , строительство , уличное освещение

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