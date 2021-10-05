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В Тюменской области реализуют проект "VR – технологии для здоровья и спорта"

Общество, 15:32 05 октября 2021

biathlonrus.com

Реализация проекта Олимпийского совета Тюменской области "VR – технологии для здоровья и спорта" началась в Тюменской области. Усовершенствовать систему подготовки лыжников и биатлонистов планируют с помощью передовых технологий, сообщают авторы проекта.

Более 500 детей узнают о таких видах спорта, как лыжные гонках и биатлон, смогут потренировать навыки прохождения трассы и огневых рубежей в виртуальной реальности.

"Основная задача проекта – разработка VR-тренажера и методических рекомендаций по его использованию, а затем – внедрение инновации в тренировочный процесс лыжников-гонщиков и биатлонистов. Также будет проведена и функциональная диагностика сердечно-сосудистой системы организма участников. Целевой группой являются подростки 14-16 лет из шести муниципальных образований Тюменской области", - рассказали в Олимпийском совете.

Олимпийский совет Тюменской области ВКонтакте | Фото: Олимпийский совет Тюменской области ВКонтакте

Созданием тренажера займутся обучающиеся детского технопарка "Кванториум" той же возрастной категории. Они имеют серьезный опыт реализации VR-проектов и являются победителями региональных и всероссийских конкурсов и хакатонов по IT и VR-технологиям и победителями грантового конкурса компании "Газпромнефть Ямал". Работать юные ученые будут под руководством педагогов-наставников детского технопарка.

Планируется оцифровать лыжную трассу на примере областного центра зимних видов спорта "Жемчужина Сибири".

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# биатлон , инновации , лыжные гонки

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