Губернаторский грант на 1,3 млн рублей поможет развитию инноваций для тюменского биатлона

biathlonrus.com biathlonrus.com

Губернаторский грант на сумму 1 млн 331 тыс. рублей получил Олимпийский совет Тюменской области на реализацию проекта "VR - технологии для здоровья и спорта". С его помощью в регионе планируется совершенствовать систему подготовки лыжников и биатлонистов, а также познакомить подростков с зимними видами спорта с помощью специализированного программно-аппаратного комплекса. Об этом корреспонденту ИА "Тюменская линия" сообщили в Областной спортивной школе олимпийского резерва по лыжным гонкам и биатлону им. Луизы Носковой.

Соавторами проекта стали ОСШОР, ТюмГУ и детский технопарк "Кванториум", ученики и наставники которого работают над тренажером "Biatlon VR". Задача команды квантума "Virtual Squad" - выполнить цифровую копию винтовки биатлониста, напечатать модель на 3D-принтере с сохранением реального веса оружия и продолжить оцифровку лыжной трассы.

"Проект "VR - технологии для здоровья и спорта" решает три задачи. Талантливые ребята из "Кванториума" реализуют свои наработки на практике. Плодами их работы смогут воспользоваться воспитанники Областной спортшколы олимпийского резерва, они опробуют инновационный подход к тренировкам. Кроме того, мы хотим заинтересовать школьников региона зимними видами спорта. Они смогут пройти лыжную трассу и огневые рубежи в виртуальной реальности на цифровой копии "Жемчужины Сибири", мы также проведем для них различные спортивные мероприятия", - рассказала соавтор проекта, сотрудник ОСШОР Галина Кузьмичёва.

Она напомнила, что ОСШОР имеет статус федеральной экспериментальной, инновационной площадки. Ее цель - апробация и внедрение новых подходов в систему подготовки спортивного резерва по лыжным гонкам и биатлону. Школа сотрудничает с медицинскими, научными, спортивными организациями. Реализация проекта "VR - технологии для здоровья и спорта" начнется с октября 2021 года. Ожидается, что всем трем направлениям участие в нем примут более 500 юных жителей Тюменской области.

Татьяна Ковалева