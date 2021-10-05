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650 килограммов овощей и фруктов изъяли в Тюмени в местах незаконной торговли

Общество, 15:10 05 октября 2021

"Тюмень - наш дом" во ВКонтакте | Фото: "Тюмень - наш дом" во ВКонтакте

Около 650 кг овощей и фруктов изъяли в ходе рейдов по местам незаконной торговли в Тюмени. Как сообщает администрация города, проверки прошли на улицах Калужской, Республики, Щербакова, Энергетиков и Ямской.

Сотрудники департамента потребительского рынка и полиция составили 23 протокола за торговлю вне специально отведенных для этого мест и предпринимательскую деятельность без лицензии.

Как отмечают в департаменте, подобные торговые точки не обеспечивают безопасность покупателей, у продавцов отсутствуют санитарные книжки и документы по качеству продукции, условия ее хранения не соответствуют нормам.

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