Cерия встреч про искусство "Артсфера. Вместе" продлится в Тюмени до 21 ноября

| Фото: пресс-служба мультицентра “Контора пароходства” | Фото: пресс-служба мультицентра “Контора пароходства”

Cерия встреч про искусство "Артсфера. Вместе", где выступят представители творческих сообществ из Москвы, Ижевска, Перми, Ростова-на-Дону и Тюмени, пройдут в областной столице с 8 октября по 21 ноября, сообщает пресс-служба мультицентра “Контора пароходства”.

Спикеры расскажут о создании объединений в издательском деле, музыке, моде, и других направлениях творчества. Вход бесплатный. Требуется отдельная регистрация на каждую встречу на сайте проискусство.рф.

8 октября в книжном магазине "Никто не спит" Гоша Елаев на примере арт-резиденции "Закат" прочитает лекцию "Опыт художественной самоорганизации". 9 октября состоится практика на эту же тему.

15 октября в "Конторе пароходства" состоятся просмотр и обсуждение фильма "Upcycle" вместе с основателем творческого объединения "Кружок" Стасом Фальковым.

21 октября редактор платформы для публикации текстов Константин Корягин расскажет об особенностях работы без жесткой редакционной политики и авторского фонда. В этот же день основатели издательства Hyle Press Дмитрий Вяткин и Яна Цырлина поделятся опытом создания независимого регионального издательства.

29 октября художница и куратор Лейли Мехди-кызы Асланова выступит с лекцией "Makaronka. Три жизни независимого арт-центра". Makaronka — центр слияния современных искусств: театра и выставочной практики, который открылся в 2013 году в стенах бывшей макаронной фабрики в Ростове-на-Дону. 30 октября также запланирован просмотр и обсуждение видеоспектакля "Фишфабрик онлайн".

6 ноября продакт-менеджер Института развития моды Beinopen Кирилл Маркес прочитает лекцию о региональных проектах, коммуникации, этике, визуале и трендах. Затем пройдет круглый стол на тему развития креативных индустрий в регионе и просмотр короткометражных фильмов.

12 ноября состоится выступление музыкального объединения СОНМ, а 13 ноября его участники Евгений Писарченко и Александр Маслюк прочитают лекцию, тема которой уточняется.

20 и 21 ноября пройдут лекция и практика "Звук как агент". Спикером выступит со-руководитель лейбла Klammklang, куратор магистерского профиля Sound Art & Sound Studies в Школе дизайна Стас Шарифуллин.