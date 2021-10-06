Тюменца на полтора года отправили в колонию за хранение героина

| Фото: mvdmedia.ru | Фото: mvdmedia.ru

Полтора года проведет в колонии строго режима 38-летний тюменец за покупку героина. Как сообщает пресс-служба Тюменского облсуда, мужчина просил учесть его тяжелые заболевания и смягчить назначенное наказание.

Ранее Калининский районный суд установил, что 26 февраля мужчина приобрел более 1,8 гр. наркотика и спрятал его на заднее сиденье своего автомобиля.

По дороге домой его остановили сотрудники ГИБДД. При задержании подозреваемый пояснил, что купил наркотик для личного употребления без цели сбыта.

Назначенное районным судом наказание тюменец посчитал излишне суровым и обжаловал приговор. Однако Тюменский областной суд пришел к выводу, что приговор Калининского районного суда законный и справедливый.