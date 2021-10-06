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Жителя Тюменской области отправили в колонию-поселение за пьяную езду

Происшествия, 14:43 06 октября 2021

прокуратура Тюменской области | Фото: прокуратура Тюменской области

Восемь месяцев проведет в колонии-поселении житель Тюменской области за пьяную езду, сообщает пресс-служба регионального суда.

Как известно из материалов дела, 41-летний житель д. Есаулово уже был лишен водительских прав. Тем не менее он вновь сел пьяным за руль, но его остановили сотрудники ГИБДД.

Подсудимый свою вину признал полностью и заявил ходатайство о рассмотрении дела в особом порядке. Отягчающим обстоятельством стал рецидив преступления. Ближайшие восемь месяцев он проведет в колонии-поселении.

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# пьяная езда , суд

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