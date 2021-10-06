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Стрит-арт с чибисом в очках и с кофе появился в Тобольске

Общество, 17:14 06 октября 2021

автор фото Юрий Руденко | автор фото Юрий Руденко

Изображение чибиса со стаканом кофе и в солнцезащитных очках появилось на трансформаторной подстанции во дворе дома № 93 на ул. Октябрьской в Тобольске.

"Работа "Чибис наслаждается закатом" — это продолжение стрит-артов с чибисом на трансформаторных подстанциях. Изображение несет в себе спокойное созерцание чудесного заката, наслаждение умиротворяющей тишиной природы после шумных будней", — поделился в беседе с корреспондентом информационного агентства "Тюменская линия" тобольский художник Юрий Руденко.

автор фото Юрий Руденко | автор фото Юрий Руденко

Над изображением художник работал в течение недели. Использовал аэрозольные баллоны и кисть. Эскизом, от которого отталкивался Юрий Руденко, послужила открытка с путешествующим чибисом. Напомним, набор эксклюзивных открыток о Тобольске разработали специалисты ТРОО "Культурная столица" в рамках проекта "Знакомство с Тобольском через открытку". Юрий Руденко перенес персонажа на стену подстанции и дополнил окружающий мир вокруг птицы.

В Тобольске в рамках проекта "Территория чибисов" программы социальных инвестиций СИБУРа "Формула хороших дел" появилось уже несколько стрит-артов с чибисами.

Инна Пахомова

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# стрит-арт , Тобольск , художники

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