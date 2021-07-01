В Тобольске выпустили эксклюзивный набор открыток с чибисом

с личного аккаунта ЗапСибНефтехима в Instagram с личного аккаунта ЗапСибНефтехима в Instagram

Набор эксклюзивных открыток о Тобольске разработали специалисты ТРОО "Культурная столица" в рамках проекта "Знакомство с Тобольском через открытку". На открытках изображен чибис, путешествующий по всем знакомым местам Тобольска.

Об этом на своей странице в Instagram написал ЗапСибНефтехим.

В комплект входит девять открыток, каждая из которых несет в себе энергетику того места, которое на ней изображено. Тюменцы могут получить набор за репост.

"Забирайте репостом наш пост в сторис с отметкой нашего аккаунта @sibur.tobolsk и ставьте в комментариях под постом коммент #ялюблютобольск. 2 июля в 17 часов разыграем в прямом эфире три комплекта открыток, плюс несколько приятных бонусов в виде билетов на московские театральные премьеры", - предложили в компании.

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Анжела Лебедева