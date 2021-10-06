Экологи назвали причины появления мусора на контейнерных площадках в Тюменской области
Семь причин появления мусора возле баков на контейнерных площадках региона назвали специалисты Тюменского экологического объединения.
Первая – сильный ветер, порывы которого разносят содержимое незавязанных пакетов.
Ко второй отнесли так называемых баскетболистов, которые пытаются попасть в бак мусором, словно мячом, на расстоянии. Их пакеты обычно не достигают цели либо долетают туда частично.
Собиратели и накопители также захламляют двор. Одни – собирая чужой мусор под видом специалистов несуществующей компании по утилизации отходов. Вторые копят мусор на своем участке, привозят на площадку на подручных средствах передвижения и просто вываливают. В обоих случаях отходы остаются возле контейнеров.
Четвертая причина - люди, которые вопреки всякой логике не доносят пакеты с мусором до контейнеров и иногда оставляют их за пару метров до бака.
Пятой причиной появления мусора на земле эксперты назвали неудовлетворительное состояние контейнерной площадки. Лужи, грязь и искусственные преграды мешают людям подойти к бакам, и они вынуждены оставлять мусор в неположенном месте.
Недостаточное количество контейнеров и их преждевременное наполнение заняло шестую строчку. В этом случае жильцам советуют обратиться в управляющую компанию или муниципалитет с просьбой увеличить число емкостей.
Завершает список причин размещение крупногабаритных предметов в мусорных баках. Неразобранные большие коробки и воздушные шары заполняют объем емкости, не позволяя выбросить коммунальный мусор.
В пресс-службе ООО "ТЭО" напомнили, что за неправильное обращение с отходами предусмотрена административная ответственность.