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Экологи назвали причины появления мусора на контейнерных площадках в Тюменской области

Общество, 18:46 06 октября 2021

ООО «Тюменское экологическое объединение» | Фото: ООО «Тюменское экологическое объединение»

Семь причин появления мусора возле баков на контейнерных площадках региона назвали специалисты Тюменского экологического объединения.

Первая – сильный ветер, порывы которого разносят содержимое незавязанных пакетов.

Ко второй отнесли так называемых баскетболистов, которые пытаются попасть в бак мусором, словно мячом, на расстоянии. Их пакеты обычно не достигают цели либо долетают туда частично.

Собиратели и накопители также захламляют двор. Одни – собирая чужой мусор под видом специалистов несуществующей компании по утилизации отходов. Вторые копят мусор на своем участке, привозят на площадку на подручных средствах передвижения и просто вываливают. В обоих случаях отходы остаются возле контейнеров.

Четвертая причина - люди, которые вопреки всякой логике не доносят пакеты с мусором до контейнеров и иногда оставляют их за пару метров до бака.

Пятой причиной появления мусора на земле эксперты назвали неудовлетворительное состояние контейнерной площадки. Лужи, грязь и искусственные преграды мешают людям подойти к бакам, и они вынуждены оставлять мусор в неположенном месте.

Недостаточное количество контейнеров и их преждевременное наполнение заняло шестую строчку. В этом случае жильцам советуют обратиться в управляющую компанию или муниципалитет с просьбой увеличить число емкостей.

Завершает список причин размещение крупногабаритных предметов в мусорных баках. Неразобранные большие коробки и воздушные шары заполняют объем емкости, не позволяя выбросить коммунальный мусор.

В пресс-службе ООО "ТЭО" напомнили, что за неправильное обращение с отходами предусмотрена административная ответственность.

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# административная ответственность , мусор , Тюменское экологическое объединение

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