В Тюмени нарушителей режима самоизоляции штрафуют до 40 тысяч рублей

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Массовые рейды по квартирам тех, кто заболел коронавирусом или является контактным лицом, проводят специалисты управления Роспотребнадзора по Тюменской области. За нарушение режима самоизоляции жителям грозит административная ответственность, штраф до 40 тыс. рублей.

"Если мы не застаем дома человека, то мы звоним ему на телефон и узнаем, где он, — поясняет главный специалист-эксперт отдела санитарного надзора управления Роспотребнадзора по Тюменской области Ирина Макарова.

Специалист отмечает, что тем, кто нарушает режим самоизоляции, грозит ответственность по второму пункту статьи 6.3 КоАП РФ, то есть за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

"Собираются материалы и составляется протокол, все это передается в суд", — уточняет Ирина Макарова.

Отметим, что нарушение второй части статьи 6.3 КоАП РФ для граждан предусматривает административный штраф в размере от 15 тысяч до 40 тысяч рублей.

Влада Нерадовская