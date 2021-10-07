Тюменские врачи спасли пациента, который чуть не умер от удушья

| Фото: пресс-служба ОБ № 1 | Фото: пресс-служба ОБ № 1

Врачи центра торакальной хирургии Областной клинической больницы № 1 прооперировали жителя Тобольского района, который чуть не умер от удушья. У мужчины возник рубцовый стеноз трахеи и гортани, сообщает пресс-служба медучреждения.

40-летний мужчина перенес черепно-мозговую травму и впал в кому. Длительное время он находился в отделении реанимации на искусственной вентиляции легких. В результате у него и возник рубцовый стеноз трахеи и гортани.

Врачи-хирурги удалили суженный участок дыхательного горла и сшили между собой оставшиеся части. Подобные вмешательства выполняются редко. Операция относится к категории особо сложных.

"Пациент поступил к нам в начале лета. Во время подготовки к операции больному восстановили при помощи бужирования просвет в трахее, было назначено медикаментозное лечение. Предварительный этап в условиях стационара длился несколько месяцев, затем была выполнена резекция гортани и трахеи с одномоментным наложением ларинготрахеального анастамоза", — прокомментировал заведующий отделением торакальной хирургии № 1 ОКБ № 1 Максим Кобелев.

Сейчас пациент готовится к выписке.