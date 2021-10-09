Ялуторовский школьник создал фотопроект о сельских жителях

предоставлено Михаилом Кривощековым предоставлено Михаилом Кривощековым

Фотопроект "Человек и село" создал 17-летний учащийся школы №3 Ялуторовска Михаил Кривощеков. Камера стала способом открыть заново место, в котором живешь, говорит он.

В интервью корреспонденту "Тюменской линии" юный фотограф сказал, что проект о селе - логичное продолжение того, что он делал в 2020 году, когда снимал случайных прохожих в городе. Но девять сел, в которых он побывал с камерой, впечатлили его больше.

"Я понял одно важное правило - не стоит жаловаться на жизнь, всегда есть люди, которым намного тяжелее. В этом я убедился во время поездок по селам. Я просто садился на мотоцикл с одноклассником, и мы мчались в Хохлово, Петелино, Бердюгино, Заводопетровское и другие населённые пункты. Уделяли два-три часа на каждый пункт и ехали дальше. При этом не спешили, могли возвращаться, если я понимал, что что-то упустили", - говорит он.

Весь собранный материал Михаил обработал, добавил к фотографиям текст и разместил на своей странице ВКонтакте.

"Село — это место контрастов. Пожалуй, ни в одной точке страны они не проявляются так сильно. Фотография стала сама рассказывать истории", - отмечает Михаил Кривощеков, который планирует связать свою жизнь с фотографированием.

Анжела Лебедева