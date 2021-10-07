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Тюменец на прогулке с собакой обнаружил сверток с наркотиками

Происшествия, 16:54 07 октября 2021

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Восемь лет и один месяц проведет в колонии строгого режима житель Свердловской области за распространение наркотиков в Тюмени. Как сообщает пресс-служба облсуда, закладчика помог задержать местный житель. Гуляя с собакой, он обнаружил тайник с подозрительным свертком и сообщил об этом в полицию.

20-летний свердловчанин приехал в Тюмень на заработки. Используя соцсети, он нашел объявление и стал наркокурьером. Работодатель разработал схему покупки, хранения и незаконного сбыта наркотиков. Курьер забирал из тайников запрещенные вещества и делал закладки в разных местах города.

6 мая у тайников около лесного массива д. Патрушево его задержали сотрудники полиции. У курьера изъяли почти 9 грамм наркотиков. Суд принял в качестве смягчающих обстоятельств признание вины, раскаяние, а также здоровье и молодой возраст подсудимого.

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# наркотики , суд , уголовное дело

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