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В Utair провоз спортивного инвентаря стал дешевле в два раза

Общество, 15:38 08 октября 2021

Utair во ВКонтакте | Фото: Utair во ВКонтакте

Цены на провоз спортивного инвентаря снизили в Utair в рамках развития экономичных сервисов, сообщает пресс-служба авиакомпании.

Так, при покупке онлайн услуга будет стоить до 1 тыс. 399 рублей для пассажиров с тарифами "Минимум" и "Оптимум". Бесплатная перевозка спортснаряжения доступна для пассажиров с тарифами "Премиум" и "Евробизнес", а также владельцев карт Utair Status уровней Gold и Silver.

Utair предлагает специальную цену для путешественников из Москвы и Тюмени, отправляющихся в Сочи и Минеральные Воды. На этих маршрутах оформить провоз спортинвентаря можно всего за 1 тыс. 299 рублей при покупке билета на сайте.

"Перед горнолыжным сезоном спрос на путешествия с лыжами и сноубордами традиционно растет. Мы хотим, чтобы у всех наших пассажиров была возможность летать комфортно, поэтому на самых популярных маршрутах мы снизили цену на провоз спортивного снаряжения более чем в два раза — с 3 тысяч 500 до 1 тысячи 299 рублей, на всех остальных направлениях — до 1 тысячи 399 рублей", — отметил президент "Utair — Пассажирские авиалинии" Олег Семенов.

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# лыжи , ЮТэйер

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