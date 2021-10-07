Более 200 спортсменов сойдутся в рукопашном бою на соревнованиях в Тюмени

| Фото: департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области | Фото: департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области

Более 200 спортсменов из Тюмени, Тобольска, Ишима, Тюменского, Ярковского, Сладковского, Вагайского, Исетского и Нижнетавдинского районов соберутся на чемпионате и первенстве Тюменской области по рукопашному бою. Соревнования пройдут в легкоатлетическом манеже с 9 по 10 октября, сообщает департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области.

В поединках сойдутся юноши и девушки, мужчины и женщины. Спортсмены посоревнуются в различных весовых категориях – от 30 до 90 кг и выше.

“В Тюменской области на постоянной основе рукопашным боем занимаются около 1 тысячи человек. Проведение данных соревнований поможет сформировать сборную Тюменской области из сильнейших спортсменов. Она примет участие в первенстве и чемпионате Уральского федерального округа, которые состоятся в ноябре”, – пояснил президент федерации рукопашного боя Тюменской области Виталий Мартьянов.

Поединки будут ежедневно начинаться в 10 часов. Соревнования пройдут без зрителей. Организаторы подготовили онлайн-трансляцию, которая пройдет в официальном сообществе федерации.

Возрастное ограничение: 6+.