"Пятерочка" приглашает тюменцев в "Академию кухни"

| Фото: Пятерочка | Фото: Пятерочка

Новую накопительную акцию "Академия кухни" запускает торговая сеть "Пятерочка" и предлагает своим гостям собрать коллекцию кухонной посуды и аксессуаров как у профессионального шеф-повара. В рамках акции с 5 октября по 31 декабря во всех магазинах сети можно приобрести различные предметы для приготовления еды со скидкой до 86%.

В коллекцию "Академия кухни" входят пять видов ножей, три сковороды, стеклянные крышки двух размеров и три кастрюли различного объема. Чтобы приобрести нужный товар со скидкой достаточно совершать покупки с "Выручай-картой" и собирать электронные наклейки.

За каждые 200 рублей в чеке одна наклейка автоматически начисляется на "Выручай-карту". До конца года гости магазинов могут копить наклейки и приобрести понравившиеся товары с максимальной или промежуточной скидкой.

Баланс наклеек для удобства печатается на чеке, а также отражается в личном кабинете на сайте или в мобильном приложении "Пятерочка". Накопленные наклейки можно дарить родственникам или друзьям, перечислив их на действующую "Выручай-карту" в личном кабинете или с помощью мобильного приложения.

Дополнительные наклейки можно получить за покупку товаров-партнёров акции, отмеченных на полках специальными стопперами.

Кроме того, в рамках акции представлены и другие полезные предметы, которые сделают процесс готовки удобнее, а также дополнят кухонный интерьер. Это комплект разделочных досок, дуршлаг, миска, полотенце, набор прихваток и другая утварь.

"Мы всегда стараемся быть полезными для наших гостей, поэтому в нашей новой акции мы предлагаем собрать полноценную коллекцию незаменимых помощников в хозяйстве", - отметила директор по маркетинговым коммуникациям "Пятерочки" Оксана Трофимова.

В поддержку акции запущена масштабная кампания, включающая ТВ, in-store и out-door рекламу, digital-продвижение. Подробная информация об акции, сроках и правилах её проведения - на сайте kitchen.5ka.ru.