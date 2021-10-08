  • 8 октября 20218.10.2021пятница
  • В Тюмени 10..12 С 6 м/с ветер юго-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Житель села Ярково хранил дома марихуану

Происшествия, 10:51 08 октября 2021

УМВД России по Тюменской области (архив) | Фото: УМВД России по Тюменской области (архив)

Жителя с. Ярково, хранившего дома марихуану, задержала полиция, сообщает межмуниципальный отдел МВД "Тобольский".

При осмотре жилища в присутствии понятых оперативники обнаружили на кухне пакет с растениями. Экспертиза подтвердила, что это марихуана массой 197 граммов.

Задержанный свою вину признал и рассказал, что сорвал коноплю на поле для личного употребления. Возбуждено уголовное дело по статье "Незаконное хранение растений, содержащих наркотические средства, совершенное в крупном размере".

Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# наркотики , уголовное дело

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
11:15 08.10.2021Нетрезвая тюменка поехала кататься от скуки
10:51 08.10.2021Житель села Ярково хранил дома марихуану
10:28 08.10.2021В Сорокинском районе браконьеры, убегая от полицейских, выбрасывали мясо из машины
16:54 07.10.2021Тюменец на прогулке с собакой обнаружил сверток с наркотиками