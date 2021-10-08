Житель села Ярково хранил дома марихуану

| Фото: УМВД России по Тюменской области (архив) | Фото: УМВД России по Тюменской области (архив)

Жителя с. Ярково, хранившего дома марихуану, задержала полиция, сообщает межмуниципальный отдел МВД "Тобольский".

При осмотре жилища в присутствии понятых оперативники обнаружили на кухне пакет с растениями. Экспертиза подтвердила, что это марихуана массой 197 граммов.

Задержанный свою вину признал и рассказал, что сорвал коноплю на поле для личного употребления. Возбуждено уголовное дело по статье "Незаконное хранение растений, содержащих наркотические средства, совершенное в крупном размере".

Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.