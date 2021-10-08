Подразделения тюменской Росгвардии проинспектировал командующий Уральским округом

| Фото: Пресс-служба Управления Росгвардии по Тюменской области | Фото: Пресс-служба Управления Росгвардии по Тюменской области

Командующий Уральским округом Росгвардии проинспектировал подразделения ведомства в Тюменской области.

Как сообщает пресс-служба регионального управления, генерал-полковник Олег Козлов посетил центр подготовки кинологической службы, провел встречу с командованием и личным составом, а также оценил состояние питомника и тренировочной базы.

В территориальном управлении Росгвардии командующий вручил награды отличившимся военнослужащим и сотрудникам.

В тюменском ОМОН Олег Козлов почтил минутой молчания память сотрудников, погибших при исполнении служебного долга, и возложил цветы к мемориалу.

В Тобольске генерал-полковник проинспектировал подразделения вневедомственной охраны и лицензионно-разрешительной работы, а также встретился с главой города Максимом Афанасьевым.

Командующий положительно оценил работу дислоцированных в Тюменской области подразделений Росгвардии.