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Подразделения тюменской Росгвардии проинспектировал командующий Уральским округом

Общество, 17:49 08 октября 2021

Пресс-служба Управления Росгвардии по Тюменской области | Фото: Пресс-служба Управления Росгвардии по Тюменской области

Командующий Уральским округом Росгвардии проинспектировал подразделения ведомства в Тюменской области.

Как сообщает пресс-служба регионального управления, генерал-полковник Олег Козлов посетил центр подготовки кинологической службы, провел встречу с командованием и личным составом, а также оценил состояние питомника и тренировочной базы.

В территориальном управлении Росгвардии командующий вручил награды отличившимся военнослужащим и сотрудникам.

В тюменском ОМОН Олег Козлов почтил минутой молчания память сотрудников, погибших при исполнении служебного долга, и возложил цветы к мемориалу.

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В Тобольске генерал-полковник проинспектировал подразделения вневедомственной охраны и лицензионно-разрешительной работы, а также встретился с главой города Максимом Афанасьевым.

Командующий положительно оценил работу дислоцированных в Тюменской области подразделений Росгвардии.

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