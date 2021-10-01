Пчеловоды Викуловского района пойдут в школу

| Фото: администрация Викуловского района | Фото: администрация Викуловского района

Три пчеловода из Викуловского района подали заявки для участия в конкурсном отборе образовательного проекта "Школа фермера". Здесь, как сообщает администрация муниципалитета, появилось новое направление "Пчеловодство".

Слушателям предстоит освоить теоретический и практический курсы. По итогам обучения каждый участник при поддержке преподавателей и сотрудников банка разработает и защитит бизнес-план будущего проекта с перспективой участия в государственной программе поддержки "Агростартап" для получения гранта, а также специальных льготных кредитов банка на развитие.

Организаторы - АО "Россельхозбанк", департамент АПК Тюменской области и ГАУ Северного Зауралья. Участников отберут по итогам конкурса, победители получат сертификаты на бесплатное обучение по 252-часовой программе с выдачей диплома установленного образца.