Тюменский телеведущий Игорь Жариков стал полуфиналистом премии ТЭФИ

| Фото: пресс-служба телеканала "Тюменское время" | Фото: пресс-служба телеканала "Тюменское время"

Ведущий новостей на телеканале "Тюменское время" Игорь Жариков вышел в полуфинал всероссийской премии ТЭФИ. Из 60 претендентов жюри выбрало троих, сообщает пресс-служба телеканала.

"Не смотря на то, что номинация индивидуальная - заслуга общая. Над выпуском работает множество людей, и я хочу сказать спасибо каждому", - прокомментировал свое участие тележурналист.

Телеведущие канала "Тюменское время" уже становились обладателями премии ТЭФИ. Так, награду вручали Ольге Солоницыной, Татьяне Фридрих, Андрею Сапегину.

Имя победителя ТЭФИ назовут во время финала, который состоится с 23 по 26 ноября.