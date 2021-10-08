  • 8 октября 20218.10.2021пятница
  • В Тюмени 4..6 С 5 м/с ветер западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Тюменский телеведущий Игорь Жариков стал полуфиналистом премии ТЭФИ

Общество, 18:04 08 октября 2021

пресс-служба телеканала "Тюменское время" | Фото: пресс-служба телеканала "Тюменское время"

Ведущий новостей на телеканале "Тюменское время" Игорь Жариков вышел в полуфинал всероссийской премии ТЭФИ. Из 60 претендентов жюри выбрало троих, сообщает пресс-служба телеканала.

"Не смотря на то, что номинация индивидуальная - заслуга общая. Над выпуском работает множество людей, и я хочу сказать спасибо каждому", - прокомментировал свое участие тележурналист.

Телеведущие канала "Тюменское время" уже становились обладателями премии ТЭФИ. Так, награду вручали Ольге Солоницыной, Татьяне Фридрих, Андрею Сапегину.

Имя победителя ТЭФИ назовут во время финала, который состоится с 23 по 26 ноября.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Тюменское время

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
18:21 08.10.202130 машин пополнили автопарк снегоуборочной техники в Тюмени
18:10 08.10.2021Аэропорт Ремезов в Тобольске тестируют волонтеры
18:04 08.10.2021Тюменский телеведущий Игорь Жариков стал полуфиналистом премии ТЭФИ
18:01 08.10.20219 октября - события дня