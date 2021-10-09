Волейболисты "Тюмени" сыграют с "Университетом" в Барнауле

| Фото: волейбольная команда «Тюмень» | Фото: волейбольная команда «Тюмень»

Волейбольная команда "Тюмень" сыграет в Барнауле с местным "Университетом" 90 и 10 октября. Матчи пройдут в рамках второго тура чемпионата страны среди команд высшей лиги "А" (зона "Восток").

Как сообщает пресс-служба "Тюмени", алтайский клуб в чемпионате стартовал неудачно. Подопечные Ивана Воронкова в первом туре в Новокуйбышевске дважды уступили местной "Нове". Тюменцы начали сезон начали с побед, дома они были сильнее "Тархана" из Стерлитамака.

В прошлом сезоне команды встречались между собой четыре раза. В очном противостоянии был зафиксирован паритет. Две победы остались за тюменцами, и столько же – за барнаульцами. Трансляции матчей запланированы на youtube-канале "VolleyRu".