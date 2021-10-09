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ФК "Тюмень" встретится с ульяновской "Волгой" 10 октября

Спорт, 11:03 09 октября 2021

ФК "Тюмень" | Фото: ФК "Тюмень"

Центральный футбольный матч 14-го тура ОЛИМП-Первенства России II дивизиона ФНЛ пройдет в Тюмени 10 октября. Соперником хозяев, которые занимают третье место в турнире, будет лидер – ульяновская "Волга".

Как сообщает пресс-служба ФК "Тюмень", сейчас команды разделяют четыре очка. При этом волжане сыграли на матч больше. По итогам прошлого месяца наставник "Волги" Ринат Аитов признан лучшим главным тренером четвертой группы ФНЛ-2, полузащитник Азнаур Герюгов – лучшим футболистом турнира.

Ранее "Тюмень" и "Волга" на сибирском поле провели 10 матчей. Каждая из команд одержала по три победы. Еще четырежды была зафиксирована ничья. Последняя игра в 2020 году завершилась в пользу тюменцев со счетом 2:0.

Матч начнется на стадионе "Геолог" 10 октября в 14 часов. Вход для болельщиков только после термометрии и с защитными масками.

Электронные билеты можно приобрести на сайте kassy.ru, бумажные билеты продаются в кассах ДК "Нефтяник", ТЦ "Зеленый Берег", ТРЦ "Фаворит", ТРЦ "Солнечный", ТРЦ "Гудвин", ДК "Железнодорожник", драмтеатра, филармонии, цирка и СК "Центральный".

На стадионе "Геолог" кассы откроются в день игры в 12 часов. Все вопросы о покупке уточняйте по телефону 54-20-00 (с 8 до 21 часа). Прямая ТВ-трансляция матча.

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