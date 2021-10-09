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Батутный центр в Тюмени заплатит 30 тысяч рублей за травму ребенка

Происшествия, 13:41 09 октября 2021

mvdmedia.ru | Фото: mvdmedia.ru

30 тыс. рублей в качестве компенсации морального вреда заплатит тюменке батутный центр, где пострадала несовершеннолетняя дочь женщины. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области.

Как известно из материалов дела, 21 ноября 2020 года в батутном центре десятилетняя девочка неудачно прыгнула на батуте и повредила руку. В травматологии ей поставили диагностировали закрытый перелом шейки лучевой кости и назначили лечение.

Мать ребенка потребовала у администрации аттракциона, чтобы ей вернули деньги за билеты, но ей отказали. Тогда женщина обратилась в суд с исковым заявлением и потребовала взыскать с батутного центра 1 тыс. 800 рублей за билеты, 708 рублей на лечение ребенка, а также 50 тыс. рублей компенсации морального вреда и 33 тыс. 540 рублей за услуги представителя в суде.

Представитель центра заявил в суде, что девочка могла получить травму не на батуте, но суду была предоставлена видеозапись, где виден момент падения. К тому же оказалось, что на время несчастного случая у батутной арены был просрочен сертификат соответствия.

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# батут , компенсация , суд

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