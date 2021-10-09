Пять тюменских маршрутов изменят схему движения с 18 октября

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В схемы движения тюменских маршрутов №№ 29, 29д, 57, 57д и 86 будут внесены с 18 октября. Об этом сообщает МКУ "Тюменьгортранс".

Так, из схемы движения маршрутов № 57 "ТЭЦ 2 – ЖК Плеханово" и № 57д "ТЭЦ 2 – Московский дворик" исключаются остановочные пункты "ст. Войновка", "ул. Боровская", "ТЭЦ 2", "ул. Теплотехников", "ул. Таллинская" (в сторону ул. Боровская).

Маршруты будут начинать движение от конечного остановочного пункта "ул. Таллинская" (в сторону ул. 30 лет Победы).

Из схемы движения маршрута № 86 "з-д медоборудования – центр Нейрохирургии)" исключается остановка "Сибнипигастрой". В схему включаются остановки "Сквер Изыскателей", "Мировые судьи Ленинского АО", "Пригородный рынок", "Автовокзал", "Сталепромышленная", "Школа № 41".

Из схемы движения маршрутов № 29 "Городская поликлиника №8 – мкр. Суходольский" и № 29д "ул. Земляничная – мкр. Суходольский" исключаются остановки "Сквер Изыскателей", "Мировые судьи Ленинского АО", "Пригородный рынок", "Автовокзал", "Сталепромышленная", "Школа № 41".

В схему включаются остановки "Сибнипигазстрой", "з-д медоборудования", "Кросно".

Расписание для пассажиров общественного транспорта доступно в разделе "Расписание" на сайте "Тюменьгортранс", в мобильном приложении "Тюменский транспорт", по бесплатному номеру телефона информационно-справочной службы 8-800-250-0722 и на остановках.