Парк Предпринимателей создадут в Голышманово

| Фото: Рослесхоз во ВКонтакте | Фото: Рослесхоз во ВКонтакте

Более 30 бизнесменов общими силами взялись за создание парка Предпринимателей в п. Голышманово.

Это совместная инициатива голышмановского представительства Инвестиционного агентства Тюменской области, комитета экономики администрации округа и предпринимательского сообщества.

"Место под будущий парк отвели в северо-восточной части поселка, - прокомментировал председатель комитета экономики администрации округа Иван Чистяков. - Здесь появилось несколько новых многоквартирных домов, и мы решили, что зеленая зона будет уместна.

Заранее по периметру подготовили посадочные ямы, завезли нужные инструменты".

Голышмановские предприниматели приезжали на закладку парка семьями. Активно, дружно, с хорошим настроением за час посадили около полусотни молодых дубков. Пока деревья разместили по периметру будущего парка. Как отметил Иван Чистяков, за зиму разработают его полную концепцию и на следующий год продолжат благоустройство, пишет "Мегатюмень".