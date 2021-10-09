Тюменские студенты могут поучиться в "Школе модераторов и тренеров"

| Фото: Россия - страна возможностей, rsv.ru | Фото: Россия - страна возможностей, rsv.ru

Тюменские студенты могут подать заявки на обучение в "Школе модераторов и тренеров". Прием продолжится до 17 октября.

Это двухнедельный образовательный марафон, участники которого пройдут образовательную программу – лекции на темы публичных выступлений, координации команд и адаптации под окружающую обстановку. Эксперты проведут мастер-классы по действиям в конфликтных ситуациях и форс-мажорах. Проект не требует специальных знаний на старте: участникам расскажут, кто такой модератор и какие у него функции.

Лучших пригласят на оплачиваемую стажировку в стартующий со 2 ноября проект "В коллабе с регионом" – серию деловых игр для студентов. Там участники получат первый опыт и смогут отточить навыки. После завершения проекта выпускники школы смогут продолжить работу с молодежными сообществами региона, рассказали изданию Moi-portal.ru организаторы.

Участвовать в "Школе модераторов и тренеров" могут студенты, молодые педагоги, работающая молодежь от 18 до 35 лет. Участники должны проживать в Тюменской области.

В июле 2021 года идея "Школы модераторов и тренеров", презентованная жительницей Тюмени Айгерим Уакпаевой, получила поддержку на форуме "УТРО-2021". На реализацию выделили 300 тыс. рублей.