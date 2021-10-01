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Александр Mоор: агропромышленный комплекс - гордость Тюменской области

Губернатор, 10:59 10 октября 2021

admtyumen.ru | Фото: admtyumen.ru

На протяжении многих лет агропромышленный комплекс по праву считается гордостью региона. Об этом заявил губернатор Тюменской области Александр Моор, поздравляя тружеников села с профессиональным праздником.

"Сегодня Тюменская область уверенно занимает лидирующие позиции по продуктивности дойного стада, производству молока, яиц, картофеля, смело расширяет свое присутствие на внутреннем продовольственном рынке страны и проводит успешную экспансию за рубеж. В сельском хозяйстве региона ежегодно увеличивается количество рабочих мест, повышается качество и уровень жизни на селе", – отметил он.

Этот год по погодным условиям стал еще и одним из самых тяжелых за последнее время. Засушливая погода внесла серьезные коррективы в планы. Но даже в этих условиях есть уверенность в том, что область будет обеспечена необходимым запасом зерна, наши животноводческие предприятия – кормами, будут сформированы резервы и запасы семенного материала на будущий год, подчеркнул глава региона.

Александр Моор поблагодарил работников агропромышленного комплекса и перерабатывающей промышленности за добросовестный труд и пожелал им крепкого здоровья, счастья и благополучия.

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# Александр Моор , АПК , сельское хозяйство

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