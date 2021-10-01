Призывники из Голышманово, Аромашево и Бердюжья готовятся к отправке на службу

| Фото: центр «Аванпост» | Фото: центр «Аванпост»

Более 80 человек планируется отправить на срочную службу в армию из Голышмановского городского округа, Аромашевского и Бердюжского районов в осенний призыв-2021.

На этой неделе медкомиссию проходили парни без отсрочки и те, у кого нет освобождения от службы в армии по медицинским показаниям.

"Будущие призывники участвовали в подготовительных мероприятиях: сдавали лабораторные анализы, проходили анкетирование на оформление допуска к работе с секретными документами и профотбор, мы изучали морально-деловые качества ребят, - пояснил военный комиссар по Голышмановскому округу, Армашевскому и Бердюжскому районам Андрей Степанов. - К сожалению, 32 призывникам не смогли вручить повестки – сейчас разыскиваем их с помощью сотрудников полиции. В этом призыве у нас есть кандидат на службу в Президентском полку – Дмитрий Шиваков. Он спортсмен. Несколько лет занимался гиревым спортом".

Первая отправка призывников к местам прохождения срочной службы произойдет 15 октября, передает "Мегатюмень".