Конкурс "Рисуем пожарного" провели для маленьких заводоуковчан в региональном МЧС

| Фото: 72.mchs.gov.ru | Фото: 72.mchs.gov.ru

Творческий конкурс рисунков среди воспитанников заводоуковского детского сада "Аленушка" провели сотрудники 25 пожарно-спасательного отряда ФПС ГПС ГУ МЧС России по Тюменской области. Мероприятие приурочили к месячнику гражданской обороны.

"Основные цели и задачи конкурса – повышение культуры безопасности среди детей и популяризация профессии спасателя, а также проявить творческие способности ребенка. Каждый ребенок – это маленькая личность, и если мы, как сотрудники чрезвычайного ведомства, можем частично принять участие в формировании их мировоззрения, это только в радость", - прокомментировал начальник 93 ПСЧ Андрей Сторожилов.

Дети с удовольствием продемонстрировали через рисунки, как они видят работу пожарного. Красочные изображения удивили креативностью и изобретательностью. Торжественная встреча была завершена вручением дипломов и фотоснимком на память, сообщают в пресс-службе ведомства.