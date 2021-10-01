Концерт "Белые ночи Санкт-Петербурга" пройдет в Тюменской филармонии

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Концерт "Белые ночи Санкт-Петербурга" начнется в Тюменской филармонии 4 ноября в 21 час, сообщает учреждение.

В программе концерта: Глинка Увертюра, полонез, краковяк, вальс, мазурка из оперы "Жизнь за царя"; Вальс-фантазия. Чайковский - Полонез из оперы "Евгений Онегин"; Сюита из балета "Лебединое озеро" ("Испанский танец", "Неаполитанский танец", "Венгерский танец", "Мазурка"). Глиэр - "Гимн великому городу" из балета "Медный всадник"

Билеты по ссылке.

Телефон для справок 68-78-78. Возрастное ограничение 12+.