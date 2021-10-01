Буклеты о новых стрит-артах в городе и уличной культуре выпустили в Тюмени

| Фото: предоставлено организаторами | Фото: предоставлено организаторами

32-страничные буклеты о стрит-артах, появившихся в Тюмени в рамках фестиваля "Морфология улиц", издали сотрудники "Конторы пароходства". Их можно бесплатно взять как в самом мультицентре, так и в магазинах партнеров.

Буклеты — это коллаборация онлайн-гида "Мартин, проводи" и фестиваля уличного искусства "Морфология улиц". "Мы вдохновились последним маршрутом "Стрит-арт 2021" про уличную культуру Тюмени и решили подробнее рассказать про современных художников. В буклете, который можно взять бесплатно в мультицентре "Контора пароходства" или в магазинах партнеров, читатели найдут словарь стрит-арта, подборку книг и Telegram-каналов про уличную культуру, советы, за кем из российских и зарубежных художников стоит следить, экспертные статьи", — поделилась руководитель проекта "Мартин, проводи" Виктория Киселева.

| Фото: предоставлено организаторами | Фото: предоставлено организаторами

Обложку буклета украсила работа уличных художников из Екатеринбурга Алины и Степана Айфо. Их муралы-тотемы можно увидеть по адресу: ул. Северная, 11. Всего было издано 750 буклетов - 330 отправили в точки партнеров, остальные находятся в "Конторе пароходства".

Инна Пахомова