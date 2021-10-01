Фильм о создании новых вещей из старых покажут в "Конторе пароходства" в Тюмени

| Фото: из сообщества "Upcycling life | фестиваль модной индустрии" во ВКонтакте (архив) | Фото: из сообщества "Upcycling life | фестиваль модной индустрии" во ВКонтакте (архив)

Просмотр и обсуждение фильма Upcycle пройдут в мультицентре "Контора пароходства" 15 октября с 18 до 20 часов, сообщают организаторы.

Upcycle – метод создания новых вещей путем переработки вышедших из употребления. В документальной ленте идет повествование о команде "Кружок", которая ищет старые вещи и создает из них новую одежду.

А основатель творческого объединения "Кружок" и один из экспертов проекта "Артсфера. Вместе" Станислав Фальков прочтет тюменцам лекцию о создании мультидисциплинарного бренд-сообщества, совмещающего онлайн-радиостанцию, мастерскую для дизайнеров, независимый музыкальный лейбл и не только.

Желающие могут остаться на портфолио-ревью: показать Станиславу Фалькову проекты или эскизы одежды и получить обратную связь.

Вход свободный, но необходима регистрация на сайте проискусство.рф. Возрастное ограничение: 16+.

Напомним, лекция и показ фильма пройдут в рамках проекта про искусство "Артсфера. Вместе". До 21 ноября тюменцев ждут встречи, на которых выступят представители творческих сообществ из Москвы, Ижевска, Перми, Ростова-на-Дону и Тюмени. Они расскажут о создании объединений в издательском деле, музыке, моде, и других направлениях творчества.