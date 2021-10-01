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Предпринимательница из Тобольска снимает видео в формате 360°

Общество, 17:06 17 октября 2021

https://vk.com/luxeryevent | Фото: https://vk.com/luxeryevent

Начинающая предпринимательница из Тобольска Ольга Турышева открыла собственное дело в области уникального интерактива в event-индустрии, способного создавать неповторимые и яркие видеоролики с охватом на 360 градусов.

Об этом она рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия".

"Мне интересна эта с сфера 2019 года. Пошла обучение в школе предпринимательства и решила всерьез развиваться в этом направлении. Открыла собственную фирму "СЕЛФИ 360°". Применение данной технологии обширно, мы можем снимать рекламу, спортивные события, официальные презентации и собрания, частные праздники, творческие встречи, форумы и многое другое. Технология "Selfie360 °" - это небольшая платформа, вокруг которой с заданной скоростью вращается камера и снимает видео в формате slowmo. На него моментально накладывается звуковая дорожка, логотип или слоган. Полученный эффект обеспечивает невероятно динамичное восприятие созданных видеороликов. И уже через минуту готовый клип отправляется клиентам на телефон, и они могут выложить его в свои социальные сети", - поделилась она.

На выделенные Центром занятости 192 тыс. рублей Ольга Турышева приобрела всевозможную аппаратуру.

"В дальнейшем планируют открыть студию с разными зонами и декорациями. В настоящий момент свои съёмки провожу в туристических, популярных местах Тобольска и на фестивалях", - добавила она.

По словам Ольги Турышевой, чтобы начать свое дело, нужно обязательно продумать план действий.

"Важно изучить спрос, обучиться, получить знания в нужной сфере и конечно же не бояться, идти вперед до конца", - подытожила она.

Ирина Шемякина

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# бизнес , поддержка , праздники , самозанятость , Центр занятости населения

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