Фестиваль креативных индустрий по восьми направлениям пройдет в Тюмени 18 октября
Фестиваль креативных индустрий по направлениям: IT, мода, театр, медиа, музыка, мейкерство, хореография, урбанистика и арт пройдет в Тюмени 18 октября, сообщает управление стратегических коммуникаций ТюмГУ.
Площадка по популяризации и развитию креативных индустрий в Тюменской области объединит молодежь и представителей реального креативного кластера. Благодаря фестивалю участники смогут развить творческий потенциал и получить советы экспертов по его реализации.
Участниками могут стать не только студенты ТюмГУ, но и все желающие.
В течение месяца участникам будут доступны лекции, воркшопы, мастер-классы, модные показы, выставки. Скоро откроется регистрация. Актуальная информация появится в группе фестиваля во ВКонтакте.
Возрастное ограничение: 16+.
Добавим, проект студента Института психологии и педагогики ТюмГУ Дениса Панфилова "Фестиваль креативных индустрий" одержал победу во Всероссийском конкурсе молодежных проектов и получил грантовую поддержку Росмолодежи.