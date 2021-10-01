Фестиваль креативных индустрий по восьми направлениям пройдет в Тюмени 18 октября

| Фото: из сообщества "Контора пароходства" во ВКонтакте | Фото: из сообщества "Контора пароходства" во ВКонтакте

Фестиваль креативных индустрий по направлениям: IT, мода, театр, медиа, музыка, мейкерство, хореография, урбанистика и арт пройдет в Тюмени 18 октября, сообщает управление стратегических коммуникаций ТюмГУ.

Площадка по популяризации и развитию креативных индустрий в Тюменской области объединит молодежь и представителей реального креативного кластера. Благодаря фестивалю участники смогут развить творческий потенциал и получить советы экспертов по его реализации.

Участниками могут стать не только студенты ТюмГУ, но и все желающие.

В течение месяца участникам будут доступны лекции, воркшопы, мастер-классы, модные показы, выставки. Скоро откроется регистрация. Актуальная информация появится в группе фестиваля во ВКонтакте.

Возрастное ограничение: 16+.

Добавим, проект студента Института психологии и педагогики ТюмГУ Дениса Панфилова "Фестиваль креативных индустрий" одержал победу во Всероссийском конкурсе молодежных проектов и получил грантовую поддержку Росмолодежи.