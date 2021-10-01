Тюменским садоводам станет проще провести электричество на свои участки

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Владельцы садоводческих участков смогут самостоятельно подать заявку на подключение электроэнергии. Необходимые для этого изменения в правила технологического присоединения утвердил председатель правительства Михаил Мишустин, сообщается на сайте правительства.

"Ранее это приходилось делать через садоводческое или огородническое некоммерческое товарищество, и уже оно обращалось в сетевую организацию, - отмечено в сообщении. - Это существенно замедляло процесс техприсоединения".

Кроме этого, все необходимые коммуникации теперь будут подводиться непосредственно к участку заявителя, тогда как до этого сетевая компания была обязана протягивать линию только до границ СНТ. Решение касается дачников, которые подают заявки на подключение энергопринимающих устройств мощностью не более 15 КВт.

Принятое правительством постановление сделает процедуру технического присоединения более доступной, поможет быстрее решить проблему подключения садовых участков к электросетям.

"Люди получат более понятные и прозрачные правила, не будут зависеть от настроения и личных отношений с правлением СНТ", – уточнил Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.