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Книгу о быте, чудаках и тайнах старой Тюмени представят в книжном магазине "Никто не спит"

Общество, 09:23 13 октября 2021

ИА "Тюменская линия"

Презентация книги "Сны о старой Тюмени. Очерки и заметки из истории города" пройдет в книжном магазине "Никто не спит" (ул. 8 Марта, 1, корпус 2) 17 октября в 15 часов. О работе над изданием расскажут ее автор — краевед Лев Боярский и художник Ольга Трофимова, создавшая иллюстрации к тексту.

Как сообщается в предисловию к изданию, в книге нет статистических данных, анализа экономической и политической ситуации тех времен. Это книга про тюменского обывателя прошлых лет, предназначенная для современного обывателя.

Одна из глав издания посвящена быту и нравам старой Тюмени. Из нее можно узнать, как проходили кулачные бои на реке Туре, познакомиться с легендами тюменских застолий и историей публичных домов дореволюционной Тюмени, прочесть о чудаках и оригиналах города прошлых лет.

В другой главе, посвященной "Ликам прогресса" в Тюмени, рассказывается о первых местных автолюбителях и зарождении в городе кинематографа. В главе о городе и горожанах читатель узнает о тюменских иностранцах, тайнах Спасской церкви и добровольных обществах Тюмени.

Лев Боярский — тюменский краевед, автор книг "Пионеры тюменской фотографии. 1866–1917 годы" и "Эпоха фотокоров. 1918–1953 годы", Ольга Трофимова — художник, одна из ее последних работ — иллюстрации к книге "Конек-Горбунок" Петра Ершова.

Вход бесплатный. Наличие медицинской маски обязательно.

Возрастное ограничение 12+.

Влада Нерадовская

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# книги , краеведение

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