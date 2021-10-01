  • 14 октября 202114.10.2021четверг
  • USD71,8577
    EUR83,0028
  • В Тюмени 14..16 С 3 м/с ветер юго-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Тюменские проекты и сообщества могут претендовать на премию Russian Creative Awards

Общество, 08:37 14 октября 2021

группа Контора пароходства ВКонтакте

Подать заявку на Национальную премию в сфере креативных индустрий (Russian Creative Awards) могут физические лица, организации и объединения в сфере креативных индустрий Тюменской области. Премия станет итоговым мероприятием Международного года креативной экономики, объявленного ООН в 2021 году.

Национальная премия в сфере креативных индустрий — открытый конкурс АНО "Креативная экономика". Премия позволит отметить и выделить лучшие креативные достижения страны. В числе номинаций Russian Creative Awards — креативный регион года, образовательный проект в сфере креативных индустрий, креаполис года — креативный кластер или пространство), новый культурный код — проект о самоидентичности российской креативной отрасли.

Участвовать в премии также могут представители органов государственной власти, поддерживающие развитие креативной экономики.

Заявки на участие принимаются на сайте премии до 27 октября 2021 года. Жюри премии сформирует лонг-лист и шорт-лит номинантов, работа большого жюри пройдет с 25 ноября по 15 декабря. Церемония награждения состоится в Москве в КЗ "Зарядье" при участии представителей администрации президента РФ, правительства РФ и лидеров креативных отраслей.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# креативные индустрии

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
08:37 14.10.2021Тюменские проекты и сообщества могут претендовать на премию Russian Creative Awards
08:24 14.10.2021Концерт "Белые ночи Санкт-Петербурга" пройдет в Тюменской филармонии
08:15 14.10.2021Фильм о создании новых вещей из старых покажут в "Конторе пароходства" в Тюмени
08:09 14.10.2021Дни узбекской культуры отпразднуют в Тюмени