Тюменские проекты и сообщества могут претендовать на премию Russian Creative Awards

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Подать заявку на Национальную премию в сфере креативных индустрий (Russian Creative Awards) могут физические лица, организации и объединения в сфере креативных индустрий Тюменской области. Премия станет итоговым мероприятием Международного года креативной экономики, объявленного ООН в 2021 году.

Национальная премия в сфере креативных индустрий — открытый конкурс АНО "Креативная экономика". Премия позволит отметить и выделить лучшие креативные достижения страны. В числе номинаций Russian Creative Awards — креативный регион года, образовательный проект в сфере креативных индустрий, креаполис года — креативный кластер или пространство), новый культурный код — проект о самоидентичности российской креативной отрасли.

Участвовать в премии также могут представители органов государственной власти, поддерживающие развитие креативной экономики.

Заявки на участие принимаются на сайте премии до 27 октября 2021 года. Жюри премии сформирует лонг-лист и шорт-лит номинантов, работа большого жюри пройдет с 25 ноября по 15 декабря. Церемония награждения состоится в Москве в КЗ "Зарядье" при участии представителей администрации президента РФ, правительства РФ и лидеров креативных отраслей.